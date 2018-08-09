Diyanet ek bütçe istedi
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Diyanet'e ayrılan 7.7 milyarlık ödenek, altı ay sonunda 8.3 milyar olarak güncellendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yılın ilk 6 ayındaki gerçekleşmeler ve ikinci dilime ilişkin öngörülerin yer aldığı Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayımlandı.
BirGün gazetesinden Nurcan Gökdemir'in haberine göre; geçen yılı da ek ödenek alarak 7.3 milyarlık harcama ile tamamlayan Diyanet'e, bu yıl için yüzde 12'lik artışla 7.7 milyarlık bütçe ödeneği ayrıldı. Ancak altı ayın sonunda 4 milyar lira harcayan kurum, yıl sonu gerçekleşme tahminini 8.3 milyar lira olarak güncellendi.
Ocak-haziran döneminde bütçesinin yüzde 52'sini harcayan Diyanet'in harcama kalemleri arasında geçen yıla göre en yüksek artış, yıl içinde yapılan özel düzenlemelerle en düşük maaşın 3 bin liraya çıktığı personele yapılan harcamalarda yaşandı.
100 bini imam-müezzin, 20 bini kadrolu Kuran kursu öğretmeni, 20 bini geçici Kuran kursu öğreticisi, 3 bini vaiz ve bin 250'si müftü olmak üzere personel sayısı 144 bin 250'ye ulaşan Diyanet, bu kadroya sosyal güvenlik primleri ile birlikte 3.8 milyar TL ödedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da rapora yazdığı sunuşta bütçelerinin yüzde 95'inin personel harcamalarına gittiğinin altını çizdiği belirtildi.
SPUTNİK
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