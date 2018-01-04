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Diyanet evlilik yaşını açıkladı!

Diyanet evlilik yaşını açıkladı!.12165
  • Giriş : 04.01.2018 / 09:34:00

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kızların evlilik yaşına dair açıklama geldi.

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Büyüyen Beşik

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde bulunan tanımlar tartışmaya neden olmuştu. Çocuk yaşta evlilik tartışması ile ilgili Diyanet'ten 'Bi kız 17, erkek 18 yaşından önce evlenmemeli' açıklaması geldi.

Diyanet'ten, tartışma yaratan "Kızlar 9, erkekler 12 yaşında buluğ çağına girer", "Buluğ çağına giren kişiler evlenebilir" tanımlarının çarpıtılığı yönünde bir açıklama geldi.

"Bu insanlıkla ahlakla bağdaşmaz" diyen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberinde şunları söyledi:

"Diyanet'in görüşü, bir kız 17, erkek 18 yaşından önce evlenmemeli. Kimse çocuğunu 9-10-15 yaşlarında evlendirmemeli. Bu İslam'a aykırıdır.

Yapılan tanım biyolojik bir tanımdır ve buluğ çağına girmeden kimsenin evlendirilmemesi gerektiğini anlatıyor. Bir çocuk 9 yaşında buluğ çağına girdi diyelim hangi vicdan onu evlendirebilir. Bu kadar yanlış bir düşünce olabilir mi?

Diyanet, çocuk yaşta evlilikleri engellemek için yıllardır çaba harcıyor. Bu konuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile bir sürü çalışmamız oldu. Şimdi kim çıkıp bizi suçlayabilir?

1917 yılında Aile Hukuku Kararnamesi yayınlandı. Bu kararname tamamen İslam fıkıhından kaynağını alıyor. Orada evlilikte alt sınıR kızlarda 17, erkeklerde 18'dir. Diyanet de her zaman bunu savundu..."

NTV

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