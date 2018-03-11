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Diyanet İşleri Başkanı'ndan Mehmetçik'e dua

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Mehmetçik'e dua.21547
  • Giriş : 11.03.2018 / 09:01:00

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'da Zeytin Dalı Harekatı'ndaki askerlerimiz için dua etti.

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Büyüyen Beşik

Ankara'da bulunan Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde Zeytin Dalı Harekatı için Fetih  suresinin okundu. Programda sabah namazının ardından güvenlik güçleri, şehit ve gaziler için dualar edildi.

Sabah namazını kıldıran Erbaş,  "Yarabbi, vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve  selametin temini için kahraman güvenlik güçlerimizin sınır ötesi harekatını ve  çalışmalarını hayırlı eyle. Şanlı ordumuza nusretinle ve kudretinle yardım eyle  Allah'ım." ifadelerini kullandı.
Erbaş, Türk bayrağını indirmek, ezanları susturmak isteyenlere fırsat  vermemesi için Allah'a dua ederek, "Dinimizin, milletimizin bekasını sarsacak her  türlü dahili ve harici fitne ve fesatlardan milletimizi ve memleketimizi halas  eyle Allah'ım. Birliğimize, dirliğimize, vatanımıza, huzurumuza, kardeşliğimize  göz diken hainlere fırsat verme. Her türlü fitne ve fesata, hile ve tuzağa karşı  bizlere feraset ve basiret nasip eyle Allah'ım." diye dua etti.

Allah'tan, Türk vatanını ve milletini, bölücü ve hainlerin  hilelerinden korumasını dileyen Erbaş, "Bizim birliğimiz, beraberliğimiz,  dirliğimiz, kardeşliğimiz devam ettiği müddetçe, vatanımız ilelebet payidar  kalacak, ezanımız susmayacak, bayrağımız inmeyecek. Bütün hainler kurmuş  oldukları tuzaklara kendileri düşecek inşallah." dedi.

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