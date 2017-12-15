Diyanet İşleri'den Suriyeliler için çalışma
Ülkelerinde yaşanan kaostan Türkiye'ye sığınan Suriyeliler için çalışma başlattı. 2 ciltten oluşan Arapça 'Şafii ilmihali' ile hem Suriye'de hem de sığınma kamplarında DEAŞ'ın yanlış İslam anlatımlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığınca Suriyelilerin doğru kaynaklardan dini bilgi alması için "El Fıkıh" adıyla Arapça Şafii ilmihali hazırlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Yabancı Dil ve Lehçelerde Dini Yayınlar Daire Başkanlığınca hazırlanan ve 20 bin adet basılan 2 ciltlik "El Fıkıh" isimli Arapça Şafii ilmihali, Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de yaşadığı kamplar ve Suriye'de dağıtılacak.
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terörden temizlenen bölgelerde ve Türkiye'deki kamplarda yaşayan Suriyelilerin, DEAŞ terör örgütünce kandırılmasını önlemek amacıyla başlatılan çalışmada, Suriyeli alimler de görev yaptı.
Suriyeli alimler tarafından kaleme alınan kitap, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca incelendi.
Kitap, Şafii mezhebine göre hazırlandı
İslam'ın, DEAŞ gibi terör örgütlerince bölgede yanlış bilgiler ile aktarılmasının önüne geçmek amacıyla hazırlanan kitap sayesinde, hem yetişkinler hem de çocukların dinini doğru kaynaklardan öğrenmesi amaçlanıyor.
Kilis ve Gaziantep Müftülüğünün çalışmasıyla kitapların bölgede dağıtımı yapılacak.
İki ciltten oluşan El Fıkıh kitabı, Suriye halkının çoğunluğunun mezhep seçimi gözetilerek İmam Şafii'nin görüşleri kapsamında hazırlandı.
TRT
DİĞER HABERLER
İBB ücret tarifelerine 2018'de zam yok!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden önemli açıklamalar geldi.
Malatya'da FETÖ operasyonu: 45 gözaltı
FETÖ soruşturması kapsamında Malatya'da operasyon düzenlendi.
Bakanlık açıkladı! İmara açılmıyor
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, tabiat harikası Gölcük ile ilgili açıklama yaptı.
Akın İpek'in eşine mahkemeden büyük şok!
FETÖ soruşturma kapsamında Akın İpek'in eşi için karar verildi.