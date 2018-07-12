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Diyanet-Sen'den Adnan Oktar açıklaması

Diyanet-Sen'den Adnan Oktar açıklaması.18064
  • Giriş : 12.07.2018 / 12:56:00

Diyanet-Sen'den yakalanan Adnan Oktar ile ilgili açıklama geldi.

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Diyanet-Sen Genel Başkan Vekili Osman Aydın, dün gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Adnan Oktar ile ilgili yaptığı açıklamada bundan sonra istismara uğrayacak, mağdur edilecek insanların kurtarıldığını söyledi.,

Osman Aydın, kamuoyunda "Bundan böyle hem aileler dağılmaktan kurtulacak hem aile  birliği sağlanmış olacak hem de mağdur insanlar olmayacak. Onları istismar  edemeyecekler." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik açıklamaları nedeniyle Şubat  ayında Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulunan Diyanet-Sen'in Genel Başkan  Vekili Aydın, yaptığı açıklamada, Adnan Oktar ve grubuna yönelik  operasyonun vatandaşları memnun ettiğini, halkın duygularına tercüman olunduğunu  söyledi.

Oktar'ın evinden çıkan silah ve çelik yelek gibi malzemelerin örgütün  ne boyutta olduğunu gösterdiğini belirten Aydın, "Demek ki FETÖ gibi tehlikeli  bir yapılanma olmak üzere çalışmalar vardı." ifadesini kullandı.

Oktar'ın birçok insanın çocuklarını istismar ettiğini ve halkın  değerlerini ayaklar altına aldığını vurgulayan Aydın, "Bundan böyle hem aileler  dağılmaktan kurtulacak hem aile birliği sağlanmış olacak hem de mağdur insanlar  olmayacak. Artık onları istismar edemeyecekler." diye konuştu.

Oktar'ın daha önce "askere gidemez" raporu aldığına ancak daha sonra  bedelli askerlik yaptığına dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"O raporlar neyin neticesinde verilmiş, nasıl verilmiş? Altı  hastaneden rapor almış. Dolayısıyla ceza verilemeyeceği, şizofren olduğu  görülüyor. Şizofrensen halkın çocuklarının duygularıyla, başkasının namusuyla,  inanların değerleriyle oynamayacaksın, dini istismar etmeyeceksin, dini  söylemleri kullanmayacaksın. Bu operasyon bizi memnun etmiştir. İnşallah  devletimiz, hükümetimiz bu örgütün köküne inecektir. Ben böyle inanıyorum."

Memur Sendikaları Konfederasyonuna (Memur-Sen) bağlı Türkiye Diyanet  ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığına  yönelik açıklamaları nedeniyle Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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