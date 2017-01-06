Diyanet'ten 5 kriter
Diyanet İşleri Başkanlığı Cemaat ve Tarikatlar için harekete geçti. 'Cemaat ve Tarikatlarla buluşacak Diyanet 5 ilke belirledi.
Diyanet İşleri, cemaat ve tarikatları Fethullahçı Terör Örgütü ve DAEŞ gibi yapılanmalara karşı uyarmak için toplantı yapacak.
Yeni Şafak'ın haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet tarihinde ilk defa 'Cemaatler ve Tarikatlar Buluşması' düzenleyecek. Toplantı öncesinde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hasan Kamil Yılmaz ve İSAM Başkanı Raşit Küçük'ten oluşan 3 kişilik ekip, FETÖ ve IŞİD gibi ögütlere karşı uyarmak için cemaat ve tarikat liderleriyle ön görüşmeler gerçekleştirdi.
Diyanet, tarikat ve cemaatlerle FETÖ’yü konuşacak Diyanet'in şimdiye kadar görüştüğü tarikat ve gruplar şöyle: Risale-i Nur Cemati: Yazıcılar Grubu (Hayrat Vakfı), Nesil Grubu, 'Okuyucular' olarak bilinen Kurdoğlu Grubu, Hizmet Vakfı Grubu, Meşveret Grubu, Med-Zehra Grubu, Zehra Grubu, İhlas Nur Grubu, Arslanbey Eğitim ve Kültür Vakfı, S. Hilmi Tunahan Cemaati, Mustazaflar Cemiyeti, İhvan Cemaati, Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV), Cerrahi Tekkesi ve Kubbealtı Grubu; Nakşibendi Tarikatı: İskender Paşa Cemaati, İsmailağa Cemaati, Menzil Cemaati, Norşin'de Şeyh Nurettin Mutlu, Şeyh Abdülkerim Çevik ile Şeyh Alamuddin, Şanlıurfa'da Şeyh İzettin Aksan, Erzincan'da Şeyh Muhammed Nayır; Süleyman Efendi cemaati
5 İLKE BELİRLENDİ
Gerçekleştirilen buluşmalarda Diyanet'in Cemaat ve Tarikatlardan istediği, olmazsa olmaz 5 ilke belirlendi. Belirlenen ilkeler şöyle: 1. Tekfir etmeyeceksin: Sadece kendini hak bilip, kendin gibi inanmayan, kendin gibi düşünmeyen ve kendin gibi yaşamayanları dinden çıkmakla suçlamayacaksın. 2. Ötekileştirmeyeceksin: Kendin gibi inanmayanı ve yaşamayanı ötekileştirmeyeceksin, azınlığa düşürmeyeceksin. 3. İslam'dan ayrılmayacaksın: İslam ilminden ayrılmayacaksın, İslam'ı kendine göre yorumlamayacaksın. 4. Şahısçı olmayacaksın: Şahısları hakikatin yerine ikame edemezsiniz, baki hakikatleri fani şahsiyetler üzerine bina edemezsiniz. Biz irademizi bir faniye teslim edemeyiz. 5. Şiddete karşı duracaksın: Kim olursa olsun şiddete başvurduğu zaman, toplum olarak, millet olarak hepimizi karşısında bulmalı.
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