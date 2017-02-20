Diyanet'ten ezan uyarısı geldi
Diyanet İşleri Başkanlığı'ın düzenlediği çalıştayda, ezanın usulüne uygun okunması ve 80 desibeli aşmamaya özen gösterilmesi konusunda öneriler geldi. Diyanet ayrıca imam hatip ve ilahiyat müfredatında dini musikiyi zorunlu hale getirmeyi teklif etti.
Diyanet İşleri Başkanlığı, din görevlilerinin ezanı güzel okuma yeterliklerinin artırılması için bu yıl 2 çalıştay düzenledi. İstanbul ve Ankara’daki çalıştaylarda camilerdeki ses cihazlarından kaynaklanan sorunlar da görüşüldü. Önerilerden bazıları şöyle :
- Cami içi ve dışında kullanılan ses cihazlarının desibel ölçümleri yaptırılarak ezanın 80 desibeli aşmamasına özen gösterilmeli.
- Birbirine yakın camilerin ezan seslerinin karışması ezanı dinlenemez hale getirmektedir. Mahalle düzeyinde lokal merkezler oluşturulabilir.
- Bazı camilerde kasetten yayın yapan cihazlar kullanılıyor. Bu kullanım yaygınlaşmadan gerekli tedbirler alınmalı.
- Ezanı usulüne uygun icra edenlerin kayıtlarıyla ezan portalı oluşturulmalı.
- İmam hatip liseleri ile ilahiyat fakültesi müfredatında dini musikinin zorunlu ders olması için çalışma yapılmalı.
- Cami içi seslendirmelerde kullanılan hoparlörlerin insan boyunu aşmamasına ve karşıya değil cemaatin sağ ve soluna monte edilmesine dikkat edilmelidir.
- Müezzin kayyum atamalarında öncelikle görevlinin ezanı usulüne uygun okuyup okuyamadığına dikkat edilmelidir.
HABERTURK
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