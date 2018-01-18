Diyanet'ten küçük yaşta evlilik açıklaması
Geçtiğimiz günlerde Diyanet'in sayfasındaki açıklama ile tartışmaya neden olan küçük yaşta evliliklerle ilgili konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, durumun ortadan kaldırılması için uğraştıklarını belirtti.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 'tan, küçük yaşta evliliklerle ilgili açıklama geldi. "Önlemeye çalışıyoruz" diyen Erbaş, buna rağmen kasıtlı iftiralar atıldığını söyledi.
Diyanet İşleri Başkanlığına atfedilen, kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri yönündeki haberle ilgili bir soru üzerine Erbaş, başkanlığın, böyle bir fetva verdiğini söylemenin yalandan öte iftira olduğunu belirtti.
Böyle bir fetvanın Diyanet tarihinin hiçbir döneminde verilmediğini vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:
"Peki bu nereden ortaya çıktı? Birileri, en hafif ifadesiyle 'iyi niyetli olmayan' birileri böyle cımbızla bir yerlerden, 'Ne buluruz da Diyanet İşleri Başkanlığını olumsuz olarak gündeme getirebiliriz' gayreti içerisinde olan birileri, 15 sene önce Diyanet yayınları arasından çıkmış bir sözlükteki büluğ kelimesinin tanımından ve yine nikah kelimesinin tanımından hareketle o iki tanımdaki iki cümleyi bir araya getirip 'Diyanet İşleri Başkanlığı fetva verdi' diye yayınlıyor. Bu tamamen iftiradır. Böyle bir şey yok."
"İFTİRALAR KASITLI"
Başkanlığın, insanların küçük yaşta evlendirilmemesi gerektiğini defalarca söylediğinin altını çizen Erbaş, "1917'de Osmanlı döneminde kızlar için 17 yaş, erkekler için 17-18 yaşından sonra evlenilebilir gibi bir açıklama yapılmış. Bugün bizim Medeni Kanunumuzda 18 yaş sınırı vardır. Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak insanımıza bunu tavsiye ediyoruz. 17 ve 18 yaşından sonra evlendirilebilir ama ondan önce çocuklarımızın eğitimine ağırlık verelim." ifadelerini kullandı.
Erbaş, 81 ilde 300'e yakın noktada Aile İrşat Bürolarının bulunduğunu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla yapmış oldukları protokoller çerçevesinde Aile Rehberliği eğitimi alan 350'ye yakın görevliyle çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Küçük yaşta evlilikleri önlemeye çalışıyoruz. Ama biz böyle yaparken atılan iftiraların kasıtlı olduğunu düşünüyorum." dedi.
Erbaş'ın dikkat çeken diğer açıklamarı da şöyle:
- ("Diyanet kapatılsın" kampanyası) " Başkanlık kapatılırsa her cami kendi başına bir Diyanet İşleri Başkanlığı olur."
- "6 bin imam kadrosuna 18 bin kişiyi çağıracağız. İŞKUR'lu imam kardeşlerimiz buraya müracaat etmişlerdir inşallah. Eğer müracaat etmişlerse onlar sözleşmeli kadrolu imam olarak göreve başlayacaklar. Bu geçici değil, sözleşmeli diyoruz ama daimi sözleşmeli. Kadrolu imam ne kadar maaş alıyorsa onlar da aynı ücreti alacaklar. Dolayısıyla böyle bir imkanı devletimiz bize sağladı. Ben buradan şükranlarımı arz ediyorum. Hatta şunu da söyleyeyim, 2018 yılının sonuna doğru 6 bin kişi daha inşallah alacağız. Eksiğimiz kalmayacak, kadrolarımızı dolduracağız."
- ("Alevi vatandaşlarla ilgili ne tür çalışmalar yapılıyor?" sorusu) "Başkanlık 2 bine yakın imamı Alevi vatandaşların bulunduğu köy ve mahallerde görevlendirdi... Başkanlığı aşan bir takım talepler var. Cemevlerinin ibadethane olması… Bu bizim yetkimizde değil devletin yetkisinde. Ama biz bilgilendirme noktasında, din hizmeti götürme noktasında hiçbir ayrım yapmıyoruz. Din hizmeti noktasında, din eğitimi noktasında yeter ki bizden talep etsinler. Biz elimizden gelen her türlü gayreti vermeye hazırız."
NTV
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