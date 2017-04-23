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Diyanet'ten mesaj geldi!

Diyanet'ten mesaj geldi!.18177
  • Giriş : 23.04.2017 / 10:16:00

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Miraç Kandili için mesaj yayımladı.

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Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında sadece İslam dünyasının değil bütün bir insanlığın yücelmesine ve yükselmesine engel olan sorunların Miraç değerleri ile aşılacağını belirtti.

Görmez,  "Sadece İslam dünyasının değil, bütün bir insanlığın yücelmesine ve yükselmesine engel teşkil eden problemler ancak Miraç değerleriyle aşılacaktır" ifadesini kullandı. Görmez, mesajında, Kandilin yüreklerdeki imanı ve topraklardaki emanı güçlendiren, millet, ümmet ve insanlık alemi için hayra, huzura, barışa vesile olan bir gece olmasını Cenabı Hakk'tan niyaz ettiğini belirterek bütün müminlerin Miraç Kandili'ni tebrik etti.

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