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Diyanet'ten yılbaşı ve piyango hutbesi!

Diyanet'ten yılbaşı ve piyango hutbesi!.12165
  • Giriş : 30.12.2016 / 15:17:00

Diyanet İşleri, yaklaşan yılbaşı ve piyango ile ilgili açıklama yaptı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelinde okunan cuma hutbesinde yılbaşı kutlamaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Diyanet İşleri, okuttuğu hutbede değerlerimizle örtüşmeyen, insan hayatına katkısı olmayan gayrimeşru tutum ve davranışlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye genelindeki tüm camilerde, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Ömür nimeti" konulu cuma hutbesi okundu. Hutbede, İslam dininin peygamberinin "Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz" sözlerine yer verilerek, 'Kıyamet gününde' insanların, ömrünü, gençliğini nerede nasıl geçirdiği, kazancını nereden elde ettiği, nereye harcadığı, ilmiyle amel edip etmediği gibi sorularla hesaba çekileceği söylendi.

Hutbede İslam dinine inananların yıl sonu nedeniyle peygamberin anılan sözlerindeki soruları kendilerine sorması istenerek, şu ifadeler kullanıldı: "Unutmayalım ki ömür sermayesinden geçen bir yılın sonunda kendini ve yaratılış gayesini unutarak değerlerimizle örtüşmeyen, insan hayatına katkısı olmayan gayri meşru tutum ve davranışlar sergilemek bir mümine asla yakışmaz. Yeni bir yılın ilk saatlerinin başka kültürlere, başka dünyalara ait yılbaşı eğlenceleriyle israfa dönüştürülmesi ne kadar da düşündürücüdür. Sevap-günah, hayır-şer konularında muhasebe yapılması gereken saatlerin, emek harcamadan zengin olmak arzusuyla kumar, piyango gibi şans oyunlarıyla heba edilmesi ne kadar da üzücüdür. Yüce Rabbimiz, ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından daha hayırlı ve bereketli yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Hesabını veremeyeceğimiz bir hayat yaşamaktan hepimizi muhafaza eylesin."

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