Diyarbakır'da 3 kişi gözaltına alındı
Dün 4 polisimizin şehit olduğu Diyarbakır'daki saldırı ile ilgili soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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Erdal Tosun davasında ilk duruşma yapılıyor
Usta oyuncu Erdal Tosun'un ölümüne ilişkin davada ilk duruşma yapılıyor.
Kazakistan: Astana görüşmelerine hazırız
Kazakistan, başkenti Astana'da düzenlenecek toplantılara hazır olduğunu belirtti.
İstanbul Valisi: Suçunu kabul etti
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Reina katliamcısı hakkında açıklama yaptı.
Teröristin yanındaki kadınların sırrı
Dün gece yakalanan Reina saldırganının yanındaki kadınların sırrı ortaya çıktı.
Reina saldırganı dünya manşetlerinde
Reina saldırganının yakalanması haberi dış basında geniş yer buldu.