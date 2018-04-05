Diyarbakır'da ambalaj fabrikasında yangın!
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi birinci etapta panik yaşandı. Kağıt ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye ekipler sevk edilirken, 8 kişi hastaneye sevk edildi.
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Avustralyalılar, Diyarbakır'da petrol buldu
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