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Diyarbakır'da ambalaj fabrikasında yangın!

Diyarbakır'da ambalaj fabrikasında yangın!.17070
  • Giriş : 05.04.2018 / 17:44:00

Diyarbakır'da bulunan kağıt ambalaj fabrikasında yangın çıktı.

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Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi birinci etapta panik yaşandı. Kağıt ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye ekipler sevk edilirken, 8 kişi hastaneye sevk edildi.

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