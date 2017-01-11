Diyarbakır'da çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır'da dün gece saatlerinde araç alım satımı nedeniyle 2 grup arasında çıkan tartışmada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
Sorunu çözmek için büroda buluşan 2 taraf arasında kavga büyüyünce silahlar çekildi.
45 yaşındaki Faruk Mayda ile 28 yaşındaki Muhammed Akay hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Diyarbakır'da çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.
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