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Diyarbakır'da emniyete saldırı!

Diyarbakır'da emniyete saldırı!.18218
  • Giriş : 01.01.2017 / 21:22:00
  • Güncelleme : 01.01.2017 / 23:56:16

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan emniyet binasına teröristlerce saldırı düzenlendi.

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Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nde Emniyet Müdürlüğü'ne akşam saatlerinde alçak örgüt PKK mensubu teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı ve yaralanan olmazken kısa süreli bir çatışma yaşandı.

Roket, emniyet binasına isabet etmezken, PKK'lı teröristler, bu kez uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandı.

CAN KAYBI YOK

Saldırıda can kaybı olmazken ilçeye gönderilen takviye birliklerle başlatılan operasyon sürüyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

14 Ocak 2016 tarihinde eski emniyet binasına bomba yüklü araç, roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Şiddetli patlamada emniyet binası ve lojmanlarda büyük hasar meydana gelirken, 6 kişi şehit olmuş, 38 kişi de yaralanmıştı.

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