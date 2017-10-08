Facebook Twitter Rss

Diyarbakır'da facianın önüne geçildi!

Diyarbakır'da facianın önüne geçildi!.32258
  • Giriş : 08.10.2017 / 09:15:00

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Hain örgüt PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen mühimmatlarla bir facianın önüne geçildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Lice İlçesi Kutlu Köyü Kerpiçören mezrası Şaşkagaze Sırtları bölgesinde, 07 Ekim 2017 Cumartesi günü saat 06.20’den itibaren icrasına başlanılan Özel Birlik Operasyonu neticesinde, toprağa gömülü vaziyette 3 adet jelikan içerisinde tespit edilen 36 adet anti tank, 69 adet anti personel olmak üzere toplam 105 adet roketatar mühimmatı ve 40 adet sevk fişeği, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha Timi (PAMİ) tarafından emniyetli bir şekilde yerinde tahrip edilmiş, Kerpiçören mezrası içerisinde sahipsiz olarak bulunan 44 PS 456 plakalı gri renkli Ford Transit Connect marka araç çekici marifetiyle Lice İlçe Jandarma Komutanlığına tahliye edilmiştir” denildi.

İdo Tatlıses: Babam akıl almaz paralar istedi

Pentagon'dan Türkiye'ye destek!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Sınırda büyük endişe! Kızılay ve AFAD hazır

Sınırda büyük endişe! Kızılay ve AFAD hazır

İdlib operasyonunun başlamasıyla Kızılay ve AFAD, olası göç dalgasına karşın çalışma başlattı.

Hastanede yangın paniği! Hastalar tahliye edildi

Hastanede yangın paniği! Hastalar tahliye edildi

Tunceli Devlet Hastanesi'nin bodrum katındaki depoda çıkan küçük çaplı yangın paniğe neden oldu.

 

Korkunç olay! Canlı yayında af diledi!

Korkunç olay! Canlı yayında af diledi!

Yozgat'ta 24 yaşındaki Sıddık Gököz, 3 yakınını av tüfegiyle öldürdü. Katliamın ardından Facebook üz

PKK'dan alçak saldırı: 2 şehit, 1 yaralı

PKK'dan alçak saldırı: 2 şehit, 1 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde PKK'nın hain saldırısı sonucu 2 korucu şehit oldu.

 

Naim Süleymanoğlu ameliyatı atlattı!

Naim Süleymanoğlu ameliyatı atlattı!

Ölümle pençeleşen Naim Süleymanoğlu'na donör bulundu.

13 ilde operasyon: 21 asker yakalandı!

13 ilde operasyon: 21 asker yakalandı!

FETÖ soruşturması kapsamında 13 ilde operasyonlar düzenlendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya