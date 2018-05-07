Diyarbakır'da feci kaza: 16 öğrenci yaralı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğrenci servisinin şarampole yuvarlanması sonucu 16 öğrenci yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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