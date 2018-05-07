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Diyarbakır'da feci kaza: 16 öğrenci yaralı

Diyarbakır'da feci kaza: 16 öğrenci yaralı.22696
  • Giriş : 07.05.2018 / 17:34:00
  • Güncelleme : 07.05.2018 / 17:59:14

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğrenci servisinin şarampole yuvarlanması sonucu 16 öğrenci yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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