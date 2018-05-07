Diyarbakır'da feci kaza: 2'si ağır 13 yaralı
Diyarbakır-Hani karayolunda minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı.
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