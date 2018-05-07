Facebook Twitter Rss

Diyarbakır'da feci kaza: 2'si ağır 13 yaralı

Diyarbakır'da feci kaza: 2'si ağır 13 yaralı.17085
  • Giriş : 07.05.2018 / 12:57:00

Diyarbakır-Hani karayolunda korkunç bir kaza meydana geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Diyarbakır-Hani karayolunda minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Erdoğan'dan eşine jest!

Başbakan: Faizleri indirin!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

25 ilde FETÖ operasyonu: 16 kişi gözaltında

25 ilde FETÖ operasyonu: 16 kişi gözaltında

FETÖ soruşturması kapsamında 25 ilde operasyonlar düzenlendi.

Ağrı'da deprem! Panik yaşandı

Ağrı'da deprem! Panik yaşandı

Ağrı'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği öğrenildi.

 

Ankesörlü telefondan pilotlar çıktı

Ankesörlü telefondan pilotlar çıktı

Kripto FETÖ'cülerin belirlenmesi için yürütülen ‘ankesörlü telefon’ soruşturmasına F-16 pilotları da

Dünya mirası işgal tehlikesi altında!

Dünya mirası işgal tehlikesi altında!

Sokotra Adası, Arap ülkeleri arasında yeni bir krizin tetiklenmesine yol açtı.

 

AYM: Su kaynağını kirletmek hak ihlalidir

AYM: Su kaynağını kirletmek hak ihlalidir

Anayasa Mahkemesi, su kaynaklarına kanalizasyon suyu dökülmesi ile ilgili kararını verdi.

AK Parti'den aday olan Caner'den tepkilere yanıt

AK Parti'den aday olan Caner'den tepkilere yanıt

AK Parti'den aday olan Caner Toygar'dan tepkilere yanıt gecikmedi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya