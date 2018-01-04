Diyarbakır'da feci kaza!
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde korkunç kaza. Öğrencileri taşıyan minibü ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Ekipler olay yerine intikal etti.
TRT
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