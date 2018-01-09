Diyarbakır'da FETÖ operasyonu: 56 gözaltı
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Diyarbakır'da operasyonlarda 50 muvazzaf 56 asker gözaltına alındı.
TRT
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