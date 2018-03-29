Facebook Twitter Rss

Diyarbakır'da hain saldırı!

Diyarbakır'da hain saldırı!.18218
  • Giriş : 29.03.2018 / 16:56:00
  • Güncelleme : 29.03.2018 / 16:57:43

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde bir grup terörist güvenlik güçlerine saldırdı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde bir grup terörist güvenlik güçlerine saldırdı. Bölgeye ekipler sevk edildi. Meydana gelen olayda 6 askerin hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

TRT

Erdoğan 1 Nisan'da Adana'ya gidiyor

Başbakan: Yerel seçimde ittifak yok!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

TSK açıkladı: 1 asker şehit oldu

TSK açıkladı: 1 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şemdinli'de yaralanan askerin şehit olduğunu bildirdi.

FETÖ'cü savcılara 7 yıl 6 ay hapis

FETÖ'cü savcılara 7 yıl 6 ay hapis

FETÖ'cü firari savcı Zekeriya Öz ve Celal Kara için istenen ceza belli oldu.

 

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İsa Karademir tutuklandı!

İsa Karademir tutuklandı!

Anadolu Farm'ın kurucusu olduğu öğrenilen İsa Karademir tutuklandı.

 

Sanat dünyası Arakan için toplanıyor

Sanat dünyası Arakan için toplanıyor

Sanat dünyası, Müslümanların zulme uğradığı Arakan için toplanıyor.

12 öğretmene FETÖ gözaltısı

12 öğretmene FETÖ gözaltısı

FETÖ soruşturması kapsamında Bilecik'te operasyonlar düzenlendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya