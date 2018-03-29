Diyarbakır'da hain saldırı!
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde bir grup terörist güvenlik güçlerine saldırdı. Bölgeye ekipler sevk edildi. Meydana gelen olayda 6 askerin hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
TRT
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