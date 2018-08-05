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Diyarbakır'da hasta yakınları olay çıkardı!

Diyarbakır'da hasta yakınları olay çıkardı!.9523
  • Giriş : 05.08.2018 / 10:53:00

Diyarbakır'da bir hastanede hasta yakınları birbirine taşla sopayla saldırdı.

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Sepet Beşik

Çevredeki vatandaşların gözleri önünde birbirine saldıran vatandaşları polis bile ayırmakta güçlük çekti.,

Diyarbakır'da hasta yakınları, hastanenin acil servisini savaş alanına çevirdi. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralananlar oldu, polis biber gazı ile kavgayı önlemeye çalıştı.

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