Diyarbakır'da hasta yakınları olay çıkardı!
Çevredeki vatandaşların gözleri önünde birbirine saldıran vatandaşları polis bile ayırmakta güçlük çekti.,
Diyarbakır'da hasta yakınları, hastanenin acil servisini savaş alanına çevirdi. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralananlar oldu, polis biber gazı ile kavgayı önlemeye çalıştı.
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