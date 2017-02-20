Diyarbakır'da hastane önünde çatışma!
Diyarbakır'da bir hastanenin önünde 2 grup arasında çatışma çıktı. Meydana gelen olayda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaşanan çatışma sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, hastane önünde iki grup arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
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