Diyarbakır'da iki aile çatıştı
Diyarbakır'da silahlar konuştu! İki aile birbirine girdi. Kavgada ölen ve yaralananlar oldu.
Saat 19.30 sıralarında iki aile arasında tarlaya giren inek yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 1 kişinin silahla öldürüldüğü kavgada yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.
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