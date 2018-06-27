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Diyarbakır'da Millet Kıraathanesi açıldı!

Diyarbakır'da Millet Kıraathanesi açıldı!.28373
  • Giriş : 27.06.2018 / 17:56:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vaadinde bulunduğu Millet Kıraathanesi açıldı.

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Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vaadinde bulunduğu Millet Kıraathanesi Diyarbakır'da açıldı.

Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan ve bir dönem Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konukevi olarak kullanılan, daha sonra Demokratik Toplum Kongresi (DTK) binası olan bina belediyelere kayyum atanmasının ardından ‘Bilgi Evi' olarak değiştirildi. Bina şimdide de 24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vadettiği ‘Millet Kıraathanesi' olarak hizmete girdi. Açılan kıraathanede çay ikram edilirken bazen de kek ve simit de ikram ediliyor. 100 bine yakın kitabın yer aldığı kıraathane bugün itibariyle faaliyete girdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Diyarbakır Cumali Atilla kıraathane ile ilgili şunları söyledi "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Millet Kıraathanemiz, hemşerilerimize hizmet vermeye başladı. Bu proje bilgili nesillerin oluşmasına katkı sunacak, kitap okuma oranı artacak. Halkımız kitap okurken bilgi alışverişinde bulunabilecek. Şehrimize değer katacak bir çalışma oldu."

Atilla, ileriki dönemlerde Millet Kıraathanelerini şehrin farklı noktalarında açarak yaygınlaştıracaklarını söyledi.

TRT

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