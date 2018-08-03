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Diyarbakır'da operasyon!

Diyarbakır'da operasyon!.21435
  • Giriş : 03.08.2018 / 09:45:00

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya karşı harekete geçildi.

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Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yuvalanan terör örgütü PKK'ya karşı harekete geçildiğini, operasyonda PKK'ya ait sığınakların tek tek imha edildiğini bildirdi..

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ve Hani mülki sınırlarındaki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü mensupları ve iş birlikçilerini etkisiz hale getirmek, teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.   

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, vatandaşların zarar görmemesi amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Lice'ye bağlı Duruköy, Darlan köyü ile Dahlık, Alikahya, Hacımusabey ve Kutlamış  mezraları, Hani'nin Serenköy, Uzunköy köyü ile Gürbulak mezrasında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkmanın yasaklandığı kaydedilen açıklamada, "Yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı. 

TRT

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