Diyarbakır'da özel hastaneyi su bastı
Diyarbakır'da bulunan bir özel hastanede panik yaşandı. Kentte aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle su baskını yaşanınca yeni doğan servisindeki bebekler, başka hastaneye nakledildi.
Kentte etkili olan sağanak sonucu merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Seyrantepe mevkisinde bulunan özel hastanenin bazı servislerin bulunduğu bodrum katına su doldu.
Elektriklerin de kesilmesi sonucu özellikle yeni doğan servisinde bulunan bebeklerin başka hastanelere nakledilmesi çalışması başlatıldı.
NTV
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