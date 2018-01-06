Diyarbakır'da patlama! Ekipler olay yerinde
Diyarbakır'da Sanat Sokağı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden ve yaralanan olmaması sevindirdi. Patlamanın sebebi ise henüz açıklanmadı.
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi’nde bulunan araç trafiğine kapalı ve çoğunlukla kafelerin bulunduğu Sanat Sokağı’nda bir binanın 3’üncü katında saat 14.50 sıralarında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Patlamada can kaybı ve yaralanma olmazken, bölgeye giden ekipler binada bulunanları tahliye etti. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma devam ediyor.
HÜRRİYET
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