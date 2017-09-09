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Diyarbakır'da PKK operasyonu

Diyarbakır'da PKK operasyonu.9913
  • Giriş : 09.09.2017 / 09:09:00

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'ya hava harekatı düzenlendi.

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Sepet Beşik

Terör örgütü PKK'ya karşı harekete geçen güvenlik güçleri, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 8 saat süren hava harekatında 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonda teröriste ait silah ve mühimmat ele geçti.

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