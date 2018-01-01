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Diyarbakır'da skandalla ilgili gelişme!

Diyarbakır'da skandalla ilgili gelişme!.14003
  • Giriş : 01.01.2018 / 14:22:00
  • Güncelleme : 01.01.2018 / 15:24:00

Diyarbakır Tabip Odası, kentte üniversite hastanesinde yaşanan skandalla ilgili konuştu.

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Otomatik Sallanan Beşik

Diyarbakır Tabip Odası, kentte üniversite hastanesinde HİV'li kadının ameliyatı ve sonrasında yaşanan ihmallerle ilgili inceleme başlattı.

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