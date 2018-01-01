Diyarbakır'da skandalla ilgili gelişme!
Diyarbakır Tabip Odası, kentte üniversite hastanesinde HİV'li kadının ameliyatı ve sonrasında yaşanan ihmallerle ilgili inceleme başlattı.
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Onun ifadesiyle 2 kişi gözaltına alındı
Koruma müdürlüğü yapan yüzbaşı, 'FETÖ üyesiyim' diyerek teslim oldu.
Diyanet 9 bin 500 personel alacak!
Diyanet İşleri Başkanlığı, toplamda 9 bin 500 personel alınacağını açıkladı.
FETÖ'nün para kasası itirafçı oldu
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın para kasası itirafçı oldu.
İçişleri Bakanlığı açıkladı
İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.
Dönüşü böyle oldu
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı katıldığı kongrede seçimi kazanan Metin Tekin kente böy
Ehliyeti var ama korkudan trafiğe çıkamıyor
Kadın sürücü, kimliğinin veriliş tarihi yanlış yazıldığı için sürekli kontrol noktaların takılıyor.