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Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı başladı

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı başladı.17157
  • Giriş : 21.04.2017 / 12:23:00

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı 8 köyde terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlardan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için sokağa çıkma yasağı ilan edildiği öğrenildi.

Kulp Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, operasyon yapılacak bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, Yeşilköy, Tepecik, İslamköy, Dolun, Yaylak, Ağaçkorur, Karabulak ve Alaca köylerinde bugün saat 05.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. 

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