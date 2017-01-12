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Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı.24422
  • Giriş : 12.01.2017 / 09:02:00

Diyarbakır Valilği'nden yapılan açıklamaya göre PKK'ya büyük operasyon başlıyor.

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Güvenlik güçleri Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 13 köyünde PKK'ya yönelik dev bir operasyon başlatacak.

Yapılacak bu dev operasyon için Diyarbakır Valiliği'nden açıklama geldi. Vatandaşların operasyonlardan olumsuz etkilenmemesi için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliği, Lice ve Hani İlçesi'nin mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede kullanılan sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceğini açıkladı. Valilik açıklamasında şöyle denildi:

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice İlçesine bağlı olan; Birlik Köyü, Şenlik Köyü, Erginköy Köyü, Tuzlaköy Köyü, Çeper Köyü, Daralan Köyü ve Duruköy Köyü, Hani İlçesine bağlı olan; Kaledibi Köyü, Yukarıturalı Köyü, Topçular Köyü, Akçayurt Köyü, Uzunlar Köyü ve Kalaba Köyü) 12 Ocak 2017 günü saat 05.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

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