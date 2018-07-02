Diyarbakır'da termometreler 52'yi gördü
Kavurucu sıcaklıklar başladı. Diyarbakır'da bugün termometreler 52 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan çocuklar parklardaki süs havuzlarına girdi., büyükler ise tarihi surlara sığındı.
Haziran aynın son günlerinden itibaren Diyarbakır'da etkisini artıran kavurucu sıcaklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü kentte hava sıcaklığını 42 derece bildirirken, kent merkezindeki bazı termometrelerde ise sıcaklığın 52 dereceye çıktığı görüldü.
Bunaltıcı sıcakta çocuklar Sur ilçesindeki Anzele Parkı'na akın etti. Çok sayıda çocuk, parkta bulunan süs havuzuna girerek serinlemeye çalışırken, yüksek noktalardan suya atlayan çocuklar yürekleri ağza getirdi.
Aşırı sıcaklara dayanamayan bazı vatandaşlar ise tarihi surların gölgesine sığınarak serinlemeye çalıştı. Bazı kişilerin gölgede uyuduğu görüldü.
TRT
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