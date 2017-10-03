Diyarbakır'da uzman çavuşa saldırı!
Diyarbakır Silvan'da aracına binmeye çalışan bir uzman çavuşa silahlı saldırı düzenlendi. Silvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan uzman çavuş şehit oldu.
HABERTURK
DİĞER HABERLER
İstanbul'da otobüs devrildi: Yaralılar var
İstanbul Bahçeşehir'de devrilen otobüsteki yolcular yaralandı.
Referandum tarihini açıkladılar!
IKBY'nin seçimlerinin 1 Kasım'da düzenlenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
Dışişleri'nden katliam için açıklama
Dışişleri Bakanlığı, Las Vegas kentinde yaşanan katiamla ilgili açıklama yaptı.
İşte o caninin fotoğrafı! İntihar etti
Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas şehrinde yaşanan katliamın ayrıntıları ortaya çıktı.
Ağrı'da çatışma: 5'i öldürüldü
Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
Murat Başoğlu el ele yakalandı
Ensest skandalı ile herkesi şoke eden Murat Başoğlu'nun hayatında yeni gelişmeler yaşanıyor.