Facebook Twitter Rss

Diyarbakır'daki saldırıda şehit sayısı 5 oldu

Diyarbakır'daki saldırıda şehit sayısı 5 oldu.13866
  • Giriş : 19.01.2017 / 15:18:00

Diyarbakır'da geçen günlerde meydana gelen saldırıda şehit olan polis sayısı 5 oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Diyarbakır'dan acı haberler gelmeye devam ediyor. Teröristlerin saldırısında ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınan bir polisin daha şehit olduğu ifade edildi.

Merkez Sur İlçesi’nden çıkarılan hafriyatın döküldüğü alanda güvenlik önlemi alan polislere yönelik düzenlenen ve 4 polisin şehit olduğu bombalı terör saldırısında ağır yaralanan Nevşehirli polis memuru Faruk Demir’in, beyin ölümü gerçekleşti. Dicle Üniversitesi Hastanesi yaşam destek ünitesine bağlanan polis memuru Furkan Demir yoğun bakım ünitesindeki yaşam savaşını yitirince şehit oldu. Şehit polis memuru için uğurlama töreni düzenleneceği belirtilirken anı saldırıda yaralanan bir polisin ise tedavisi sürüyor.

Hüsnü Mahalli için 7,5 yıl istendi

Önümüzdeki günlerde İstanbul'a kar yağacak

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Masharipov'un oğlu öldürülmüş

Masharipov'un oğlu öldürülmüş

Masharipov'un oğlunun DAEŞ'li teröristler tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

HSYK'dan sürpriz kararname

HSYK'dan sürpriz kararname

HSYK sürpriz bir kararname yayınlayarak 16 başsavcının yerini değiştirdiğini açıkladı.

 

Taksim'deki tarihi tramvay bakıma alındı!

Taksim'deki tarihi tramvay bakıma alındı!

Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde yıllardır hizmet veren nostaljik tramvay rayları bakıma alındı.

TSK'dan bir açıklama daha!

TSK'dan bir açıklama daha!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı operasyonu ile ilgili sürekli bilgilendirmede bulunuyor.

 

Kadınlar ödül olarak gönderilmiş

Kadınlar ödül olarak gönderilmiş

Reina katliamcısının "başarısından dolayı" yanına kadın gönderildiği konuşuluyor.

ByLock'çı kaymakam nerede?

ByLock'çı kaymakam nerede?

FETÖ'den tutuklanan Beytüşşebap eski Kaymakamı'nın nerede olduğu öğrenildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya