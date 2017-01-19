Diyarbakır'daki saldırıda şehit sayısı 5 oldu
Diyarbakır'dan acı haberler gelmeye devam ediyor. Teröristlerin saldırısında ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınan bir polisin daha şehit olduğu ifade edildi.
Merkez Sur İlçesi’nden çıkarılan hafriyatın döküldüğü alanda güvenlik önlemi alan polislere yönelik düzenlenen ve 4 polisin şehit olduğu bombalı terör saldırısında ağır yaralanan Nevşehirli polis memuru Faruk Demir’in, beyin ölümü gerçekleşti. Dicle Üniversitesi Hastanesi yaşam destek ünitesine bağlanan polis memuru Furkan Demir yoğun bakım ünitesindeki yaşam savaşını yitirince şehit oldu. Şehit polis memuru için uğurlama töreni düzenleneceği belirtilirken anı saldırıda yaralanan bir polisin ise tedavisi sürüyor.
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