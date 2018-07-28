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Diyarbakır'dan feci haber: 3 kişi boğuldu

Diyarbakır'dan feci haber: 3 kişi boğuldu.16235
  • Giriş : 28.07.2018 / 14:43:00

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde baraja serinlemek için giren 3 kişi can verdi.

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Sepet Beşik

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde baraja serinlemek için giren 12 yaşındaki kız çocuğu ile kendisini kurtarmaya çalışan annesi ve 2 kardeşi boğularak hayatını kaybetti.

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyünde yaşayan birkaç aile, bugün piknik yapmak için Silvan ilçesine bağlı Görpınar köyü, Çalıönü mezrası yakınlarındaki Malabadi Baraj Gölü kıyısına gitti. Burada anne ve 3 kızı, serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra kardeşlerden en küçüğü olan 12 yaşındaki kız çocuğu, suda çırpınmaya başladı.

Büyük paniğin yaşandığı baraj gölünde 50 yaşındaki anne ile 15 ve 18 yaşlarındaki diğer kızları yardıma koştu. Ancak anne ve kızları, gözden kayboldu.

Diğer ailelerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, arama kurtarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ve 3 kızı, kısa süreli çalışmayla gölden çıkarıldı. Yapılan kontrollerde anne ve kızlarının yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

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