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Diyarbakır saldırısında 3 gözaltı

Diyarbakır saldırısında 3 gözaltı.14171
  • Giriş : 20.01.2017 / 10:50:00
  • Güncelleme : 20.01.2017 / 10:49:17

Diyarbakır'da gerçekleştirilen saldırı ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Pazartesi günü Diyarbakır Dicle Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilen ve 5 polisin şehit olduğu hain terör saldırısı ile bağlantısı olduğu iddia edilen 1'i iran vatandaşı olmak üzere 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu belirtilen gözaltına alınan Nurettin C., Ömer O. ile ismi öğrenilemeyen İranlı'nın saldırının faillerinden olduğu öne sürüldü.

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