Diyarbakır Sur'da patlama!
Diyarbakır'ın Merkez Sur İlçesi'nde enkaz döküldüğü sırada Dicle Üniversitesi harfiyat alanında bekleyen polislere yönelik saldırı yapıldı.
Bölgeye ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Meydana gelen patlama 7 kişi yaralandı.
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