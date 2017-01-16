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Diyarbakır Sur'da patlama!

Diyarbakır Sur'da patlama!.10551
  • Giriş : 16.01.2017 / 17:05:00
  • Güncelleme : 16.01.2017 / 17:08:09

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bombalı saldırı yapıldığı öğrenildi.

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Diyarbakır'ın Merkez Sur İlçesi'nde enkaz döküldüğü sırada Dicle Üniversitesi harfiyat alanında bekleyen polislere yönelik saldırı yapıldı.

Bölgeye ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Meydana gelen patlama 7 kişi yaralandı.

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