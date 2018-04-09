Diyarbakır ve Adıyaman'da petrol aranacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, petrol arama konusundaki 4 ayrı ruhsat başvurusu ile ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.
TPAO'nun arama ruhsatı başvuruları Diyarbakır'ın doğusu ile Adıyaman'ın Şanlıurfa sınırına denk gelen L46-b ile M40-c, M40-b ve M40-d paftalarını kapsıyor.
Trans Atlantic Exploration Mediterranean International da geçtiğimiz günlere Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu AR/TEM/5046 hak sıra no’lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen ham petrol ile ilgili olarak ARİ/TEM/K/M44-b2-1 paftasında bir adet petrol işletme ruhsatı almak için bakanlığa başvuruda bulunmuştu.
TRT
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