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Diyarbakırlı olmayan maça giremeyecek

Diyarbakırlı olmayan maça giremeyecek.17626
  • Giriş : 28.12.2016 / 15:22:00

Gençlerbirliği-Amedspor mücadelesi için çarpıcı bir karar alındı.

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Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelecek Gençlerbirliği-Amedspor mücadelesi için Ankara Emniyeti yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Emniyet aldığı karar gereği Gençlerbirliği taraftarlarını passolig uygulması ile stada alınırken Amedspor'da da sadece Diyarbakır doğumlu olan taraftarlar içeri alınacak.

Nüfus kaydı Diyarbakır olmayanlar kesinlikle maça giremeyecek. Kombine biletleri olan Gençlerbirliği taraftarları maça passolig kartları ile girecek. Protokol tribününde ise özel güvenlik önlemi alınacak. Ankaragücü ile Amadspor arasında geçmişte yaşanan olaylar ve taraftarların sosyal medyada yapmış oldukları paylaşımlar nedeniyle, Ankara Emniyeti maçla ilgili güvenliği üst seviyeye çıkardığı öğrenildi. Normal güvenlik uygulamalarının aynen devam edeceği maçta, stat çevresi ve stat dışında da özel önlemlerin alınacağı belirtildi.

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