Diyarbakırlı olmayan maça giremeyecek
Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelecek Gençlerbirliği-Amedspor mücadelesi için Ankara Emniyeti yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Emniyet aldığı karar gereği Gençlerbirliği taraftarlarını passolig uygulması ile stada alınırken Amedspor'da da sadece Diyarbakır doğumlu olan taraftarlar içeri alınacak.
Nüfus kaydı Diyarbakır olmayanlar kesinlikle maça giremeyecek. Kombine biletleri olan Gençlerbirliği taraftarları maça passolig kartları ile girecek. Protokol tribününde ise özel güvenlik önlemi alınacak. Ankaragücü ile Amadspor arasında geçmişte yaşanan olaylar ve taraftarların sosyal medyada yapmış oldukları paylaşımlar nedeniyle, Ankara Emniyeti maçla ilgili güvenliği üst seviyeye çıkardığı öğrenildi. Normal güvenlik uygulamalarının aynen devam edeceği maçta, stat çevresi ve stat dışında da özel önlemlerin alınacağı belirtildi.
DİĞER HABERLER
Şenol Güneş çıldırdı: Oğuzhan'ı da verelim
Teknik adam Şenol Güneş, Antalyaspor'un isteklerine tepki gösterdi.
Galatasaray-Tuzlaspor maçı hangi kanalda?
Galatasaray ile Tuzlaspor mücadelesinin hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu.
Beşiktaş, Boluspor'u kolay geçti: 2-0
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray, Ahmet Çalık'a talip oldu
Devre arası stoper transferi için Sarı Kırmızılı takım atağa kalktı.
Yanal, taraftarın protestosunu haklı buldu
Dilmen: Trabzon küme düşse kanun çıkar
Rıdvan Dilmen, futbol dünyasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.