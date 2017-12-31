Dizi çekimleri trafikteki sürücüleri çıldırttı!
Dizinin bir bölümünün çekimleri sırasında yol trafiğe kapatılınca uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar duruma isyan etti.
Sarıyer trafiği önceki gece başrollerinde Nazan Kesal, Deniz Baysal, Afra Saraçoğlu, Mahir Günşiray gibi isimlerin yer aldığı ‘Fazilet Hanım ve Kızları’nın çekimi nedeniyle kilitlendi.
Set ekibinin yolu kapatıp çekime geçmesi, sürücüleri isyan ettirdi. Uzun süre trafikte bekleyen sürücüler, korna çalarak yolun açılmasını istedi. Bunun üzerine yol tekrar açıldı.
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