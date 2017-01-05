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Doğan Holding'de arama: Gözaltılar var

Doğan Holding'de arama: Gözaltılar var.13836
  • Giriş : 05.01.2017 / 12:44:00
  • Güncelleme : 05.01.2017 / 12:42:22

Polisler, Doğan Holding'de sabahın erken saatlerinde baskın düzenledi.

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Doğan Şirketler Grubu'nun Üsküdar'da bulunan merkez binasında polis ekipleri tarafından arama başlatıldı.

Şirket çalışanlarının gözaltına alındığı, aramanın holding binasının tamamında değil avukat Erem Turgut Yücel'in odasında yapıldığı bildirildi.

Odatv'nin edindiği bilgiye göre Holding'de gözaltılar var. Holding Avukatı Erem Turgut Yücel sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. Şirketin eski CEO'su ve Doğan Holding şirketlerinde yöneticilik yapan Yahya Uzdiyen de gözaltına alındı. Her iki isim de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun ifadesinde sıkça geçiyordu.

DOĞAN HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA
Doğan Holding de operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şunlar söylendi: "Bu sabah şirketimiz Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel'in ve eski yöneticimiz Yahya Üzdiyen'in, daha önce Ankara Temsilcimiz Barbaros Muratoğlu'nun tutuklanmasına neden olan soruşturma kapsamında ev ve ofislerinde arama yapılmış ve kendileri gözaltına alınmıştır. Söz konusu arama işlemi sadece adı geçen yöneticilerimizin şahsi çalışma ofislerinde yapılmış olup, Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum bulunmamaktadır. Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları faaliyetlerine aynen ve kesintisiz olarak devam etmektedir. Konu ile ilgili yeni bir gelişme olduğu takdirde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır"

ODATV

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