Doğan Holding'in 2 yöneticisi serbest bırakıldı
Fethullahçı Terör Örgütü ile ilgili açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğan Holding yöneticileri Yahya Üzdiyen ve Erem Turgut Yücel için karar verildi.
Doğan Şirketler Grubu Holding Hukuk Baş Müşaviri Erem Turgut Yücel ile eski İcra Kurulu Başkanı Yahya Üzdiyen'in serbest bırakılmasına karar verildi.
Erem Turgut Yücel mahkemedeki savunmasında, “Atılı suçları kabul etmiyorum. Hakkımda adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebinin reddine karar verilmesini talep ediyorum. Suç olan bir eylemim yoktur” dedi.
Yahya Üzdiyen ise, “Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebinin reddine karar verilmesini talep ediyorum. Bu dava açıldığında yurtdışındaydım, geri geldim. İşlerim nedeni ile sık sık yurtdışına giriş çıkış yapmaktayım. İşim nedeni ile hakkımda bu şekilde adli kontrol tedbiri verilmesi halinde mağdur olacağım” diye ifade verdi.
Mahkeme Erem Turgut Yücel ve Yahya Üzdiyen’i yurtdışına çıkış yasağı getirerek serbest bıraktı.
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