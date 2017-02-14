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Doğan Medya'ya silahlı saldırı!

Doğan Medya'ya silahlı saldırı!.19849
  • Giriş : 14.02.2017 / 08:37:00

Dün gece Doğan Medya Center önünde silah sesleri yükseldi.

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Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Doğan Medya Center'e silahlı saldırı düzenlendi. Binanın önüne gelerek siyah bir cipten açılan ateş açıldı. Yaşanan olayda ölen ve yaralanan olmadı.

Silah sesleri sonrası bina çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede arama çalışması yaptı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, bina önünde 7 adet boş kovan buldu. Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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