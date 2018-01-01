Doğu donuyor! -7 derece!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'da yaşayan vatandaşlarla ilgili mesaj paylaştı. Doğu'da görülen kar yağışı ve soğuk havanın devam edeceği açıklanırken sıcaklığın -7 derece olduğu bildirildi.,
Yağışların Iğdır çevresinde yağmur, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 3, Erzurum, Erzincan ve Iğdır'da 0, sıfırın altında olmak üzere, Ağrı'da 1, Kars'ta 3, Ardahan'da 7 derece kaydedildi. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Kars'ta 0, Ardahan'da 1, Erzurum'da 2, Ağrı'da 4, Erzincan'da 7, Tunceli ve Iğdır'da 8 derece olması öngörülüyor. Kar kalınlıkları kayak merkezlerinden Palandöken'de 20, Cıbıltepe'de 47 santimetre ölçüldü. Öte yandan, etkili olan kar yağışının ardından belediye ekiplerince başlatılan karla mücadele çalışmaları sürüyor. Meteoroloji yetkilileri, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksama, tipi, buzlanma ve don olayına karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.
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