Doğu Ekspresi'nde 1 vagon kaçak göçmen!
Erzincan'da sahte evrak düzenleyerek Mercan beldesinden Doğu Ekspresi trenine binen 1 vagon kaçak göçmen yakalandı. Yakalananların 3'ü çocuk olmak üzere 40 kişi olduğu bildirildi.
İncelemede, bilet alarak trene binen yabancı uyrukluların elinde, yolculuk yapmalarını sağlayan ve Kars Valiliği İl Göç İdaresinden verilmiş gibi gösterilen evrak olduğu anlaşıldı.
Yolculuk sırasında jandarmanın irtibata geçtiği söz konusu kurumun bu kişilere herhangi bir evrak vermediği saptanınca yapılan detaylı incelemede, yurda kaçak olarak girip sahte evrak düzenleyerek Kars'tan bindikleri trenle Ankara'ya gitmeye çalıştıkları belirlenen kaçak göçmenler yakalandı.
Aynı trenle Üzümlü ilçesine getirilen kaçak göçmenler, Altınbaşak İstasyonu'nda trenden indirilip gözaltına alındı.
Kentteki bir başka olayda ise Erzincan-Erzurum karayolunda yol kontrolü yapan Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balaban Sarıkaya ve Karakaya köylerinde kalabalık grupların Erzincan istikametine yürüdüğünü gördü.
Yapılan kimlik kontrolünde Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 13'ü kadın, 6'sı çocuk 117 kişinin yasadışı yollardan yurda girdiği belirlendi.
Çoğunluğu Afganistan olan kaçak göçmenlerin Aliekber T. (43) yönetimindeki 04 AZ 019 plakalı kamyon ile getirildiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçen jandarma, Erzurum yönüne kaçan aracı kısa sürede yakaladı.
Kamyonun sürücüsü Aliekber T. ile 117 kaçak göçmen gözaltına alındı.
İfadesinde aracının muayenesini yaptıracak bile parası olmadığı için para kazanmak amacıyla kaçak göçmenleri taşıdığını savunduğu belirtilen Aliekber T, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklandı.
Her iki olayda yakalanan 157 kaçak göçmen, otobüslerle Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
İlçe Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması amacıyla ilçe merkezindeki bir spor salonuna getirildi.
NTV
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