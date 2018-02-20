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Doğu Guta'da kan durulmuyor: 167 ölü

Doğu Guta'da kan durulmuyor: 167 ölü.18858
  • Giriş : 20.02.2018 / 15:55:00

Doğu Guta'da son 24 saat içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 167 oldu.

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Suriye'de kan durulmuyor. Doğu Guta'da son 24 saat içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 167 oldu.

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