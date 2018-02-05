Doğu Guta'da kanlı saldırı: 30 kişi can verdi!
Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'da kan durulmuyor. Doğu Guta'nın Beyt Sava beldesine düzenlenen hava saldırısında 30 kişi hayatını kaybederken, 170 sivilin yaralandığı ortaya çıktı.
Saldırılarda, Doğu Guta'nın Beyt Sava beldesinde 10, Hazza beldesinde 6, Zemalka beldesinde 4, Hamuriye beldesinde 1 sivil hayatını kaybetti.
Arbin ilçesindeki bir pazar yerini hedef alan rejim, burada da 9 sivilin ölümüne yol açtı.
Saldırılarda 170 sivil de yaralandı.
Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği rejim, geçen yılın nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı.
İnsani krizin derinleştiği bölgede, 600'den fazlası acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
TRT
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