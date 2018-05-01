Doğu Perinçek cumhurbaşkanı adayı oldu
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulundu.
Perinçek, yaptığı açıklamada, “90 bin üzerinde vatandaşımızın Doğu Perinçek’i Cumhurbaşkanı adayı gösteren dilekçesi var” dedi.
NTV
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