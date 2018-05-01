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Doğu Perinçek cumhurbaşkanı adayı oldu

Doğu Perinçek cumhurbaşkanı adayı oldu.18261
  • Giriş : 01.05.2018 / 12:26:00

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanı adayı oldu.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek,  Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulundu.

Perinçek, yaptığı açıklamada, “90 bin üzerinde vatandaşımızın Doğu Perinçek’i Cumhurbaşkanı adayı gösteren dilekçesi var” dedi.

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