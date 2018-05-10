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Doğu Perinçek'ten 100 bin imza açıklaması

Doğu Perinçek'ten 100 bin imza açıklaması.18261
  • Giriş : 10.05.2018 / 08:22:00
  • Güncelleme : 10.05.2018 / 08:24:29

Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, toplanan imza sayısını açıkladı.

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Büyüyen Beşik

24 Haziran'da yapılacak seçimler siyaseti hareketlendirdi. Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Çin gezisi sonrası ilçe seçim kuruluna gelerek imza vermiş ve toplanan imza sayısını açıklamıştı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplanmasına ilişkin, "Bu imzalar kağıdın üzerine atılmamıştır, kayaların üzerine sizin emeğinizle oyulmuştur." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde seçmenler tarafından aday gösterilen isimler için ilçe seçim kurullarına imza verme işleminin sona ermesinin ardından partisinin Taksim'deki İstanbul İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Kendisi için imza verenlere teşekkür eden Perinçek, "Hepinizi yürekten kutluyorum, ter döktünüz emek verdiniz, disiplinli, öncü, fedai çalışmanın başarısıdır bu. Bu imzalar kağıdın üzerine atılmamıştır, kayaların üzerine sizin emeğinizle oyulmuştur. Tarihe geçen kayalara atılan imzalardır. Bu Türkiye'yi seçeneksiz bırakmamıştır." diye konuştu.

Türkiye'nin bu seçimden büyük bir çözümle çıkacağını dile getiren Perinçek, Türk milletinin gerçek iktidarının kurulacağı bir sürece girildiğini kaydetti.

Doğu Perinçek, partisinin ülkenin zor dönemlerine önemli değişikliklerle önderlik edecek yeteneğe sahip olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Destanı Ergenekon olan bir milletin öncüleriyiz. Kayaları delen, destanlar yazan bir milletin öncü partisiyiz. O yüzden hem milletimize hem programımıza güveniyoruz. Önümüzdeki döneme umutla bakıyoruz. Milletimize iyimserlik taşıyacağız. Önümüzdeki çetin günlerde karamsarlık yok. Karamsarlığı yasaklıyoruz, iyimserlik var. Milletin azmini, kararını ateşlemek var, görevimiz bunlar. Sizlere sonuna kadar güveniyoruz. Bugün yaşadığımız sevinç, önümüzdeki sevinçlerle karşılaştırdığımız zaman küçük sevinçtir, asıl büyük sevinçler ve başarılar önümüzdedir. Gayretlerimizle o büyük zafere ulaşmaya parti olarak hazırız. Milletimizi de hazırlayıp örgütleyeceğiz."

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