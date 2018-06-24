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Doğu Perinçek sandık başında

Doğu Perinçek sandık başında.22608
  • Giriş : 24.06.2018 / 16:44:00

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek sandık başına giderek oyunu kullandı.

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Sepet Beşik

Siyasiler oylarını vermeye devam ediyor. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek sandık başına giderek oyunu kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek eşi Şule Perinçek saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Gayrettepe Şair Nedim Ortaokulu'na geldi. Perinçek çifti oylarını 1154 numaralı sandıkta kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Perinçek, "Büyük Türk milleti, yarın dünya güneşin etrafında dönmeye devam edecek. Türkiye'nin önünde göreceksiniz 1-2 yıl içinde büyük çözümler var. Türkiye Atatürk rotasına tekrar girecek. Seçim sonuçlarını partiden takip edeceğim" diye konuştu.

TRT

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